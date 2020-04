ULTIM'ORA. Crolla un ponte sul fiume Magra: paura in Toscana

Un boato improvviso e il ponte di Albiano, nella provincia toscana di Massa, è venuto giù, crollato totalmente, quasi adagiato sul letto del fiume Magra fra un pilone e l'altro.

Il clamoroso cedimento è avvenuto alle 10.22 lungo la provinciale 70, al confine fra la Toscana e la Liguria, e dai primi accertamenti non ci sarebbero feriti gravi: al momento del crollo stavano transitando soltanto due furgoni, rimasti bloccati sulle carreggiate crollate. In stato di shock i due conducenti, uno dei quali è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, quindi non in gravi condizioni.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il 118, il sindaco, gli addetti del Comune. Nell'aria si è subito manifestato un forte odore di gas e sono iniziate le operazioni per mettere l'area in sicurezza.