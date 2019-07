Mezzana, auto storiche in visita alla cellula ecomuseale del paese

Nella giornata di ieri, sabato 20 luglio, un gruppo di appassionati di auto storiche ha visitato la cellula ecomuseale di Mezzana Mortigliengo. Il gruppo, che faceva parte del raduno organizzato per il weekend, è stato invitato a tornare nuovamente in paese per visitare la mostra di pittura a cielo aperto della Bonda. "Ringraziamo gli organizzatori del raduno e i responsabili dell'ecomuseo per questa iniziativa" commenta il sindaco di Mezzana Alfio Serafia.