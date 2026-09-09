A Biella torna la Pigiama Run e arriva PIGI, la nuova mascotte dell’evento FOTO e VIDEO

Torna la Pigiama Run con una grande novità: a Biella arriva PIGI, la mascotte ufficiale dell’evento. La corsa-camminata solidale promossa da LILT a favore dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie è pronta a tornare per la sua quinta edizione biellese, con una nuova presenza simbolica che accompagnerà i partecipanti nella serata dedicata a sport, festa, partecipazione e solidarietà.

La Pigiama Run di Biella 2026 è stata presentata questa mattina, 9 settembre, nella Sala Conferenze di Biver Banca - Gruppo Banca di Asti, Main Sponsor locale dell’evento, alla presenza del dottor Luca Marinone, di rappresentati del Comune e degli enti organizzatori oltre che dei volontari, sempre molto importanti per questo genere di iniziative e di PIGI, l'orso peluche nuovo simbolo della Pigiama Run.

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre a Spazio LILT, in via Ivrea 22 a Biella: il Village aprirà alle 17, mentre la partenza della corsa-camminata è prevista alle 19, in contemporanea con le altre 37 località italiane aderenti. La partenza sarà alle 19. Anche per l’edizione 2026 sono previsti due percorsi di circa 4 e 6 chilometri, con partenza e arrivo a Spazio LILT. I tracciati si snoderanno tra le vie di Biella, portando nel cuore della città il messaggio più importante dell’evento: esserci, insieme, per sostenere chi affronta la malattia.

E all’evento di Biella ci sarà anche la novità di questo anno, PIGI, con il suo messaggio più profondo: indossare il pigiama per una sera per sentirsi vicini ai bambini e ai ragazzi che affrontano una malattia oncologica e alle loro famiglie.

In occasione della presentazione della tappa biellese della Road to Pigiama Run, PIGI ha già potuto conoscere da vicino Alveare Amico, il progetto di LILT Biella nato proprio grazie alla Pigiama Run. Attualmente sono 15 le famiglie che usufruiscono dei servizi del progetto: accoglienza, ascolto, orientamento, sostegno psicologico, supporto scolastico e attività ricreative. Alveare Amico è un luogo pensato per accompagnare bambini, ragazzi e genitori durante un momento particolarmente complesso e delicato. Durante il suo passaggio a Spazio LILT, PIGI ha potuto conoscere alcune delle famiglie seguite dal progetto e ascoltare le loro storie: esperienze diverse, accomunate dal bisogno di non sentirsi soli e dalla possibilità di trovare in LILT Biella un punto di riferimento vicino, concreto e continuativo.

"La Pigiama Run è una festa, ma è soprattutto un gesto concreto di vicinanza – dichiara Rita Levis, presidente di LILT Biella –. Il pigiama è un simbolo semplice e potente: ci ricorda i bambini e i ragazzi che sono costretti a indossarlo ogni giorno in ospedale. Con Alveare Amico vogliamo offrire alle famiglie un luogo in cui sentirsi accolte, ascoltate e accompagnate. L’Alveare è simbolo di impegno e cooperazione, ed è proprio per questo che la comunità biellese dimostra ogni anno, attraverso la Pigiama Run, la propria vicinanza. È un modo per dire, tutti insieme, alle famiglie: “non siete soli”. In questi giorni PIGI ha già potuto conoscere da vicino questa realtà ed è stata una gran festa per tutti, non solo per i bambini. Vederlo è stato per tutti un'emozione grande e lo sarà ancora di più il giorno dell'evento".

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