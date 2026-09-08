Grinta, coraggio, determinazione: grandi prove per il Racing Team River Rosse FOTO

Domenica 6 settembre il Racing Team River Rosse è tornato protagonista in occasione della nona prova della Challenge Piemonte, disputata nel comune di Ghislarengo in occasione del 7° Trofeo di Ghislarengo.

Una giornata caratterizzata da un sole splendente e da temperature particolarmente elevate, soprattutto considerando che le gare si sono svolte proprio nelle ore più calde della giornata. Condizioni impegnative che, però, non hanno fermato i giovani atleti delle RiveRosse.

Nonostante il periodo estivo e le vacanze appena trascorse, i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di non aver mai perso la grinta, la determinazione e la voglia di mettersi in gioco. In tutte le categorie sono state disputate ottime gare, con prestazioni che hanno permesso alla squadra di portare a casa risultati eccellenti.

Grazie alla partecipazione, all'impegno e ai piazzamenti ottenuti dai suoi giovani atleti, il Racing Team RiveRosse ha conquistato anche il premio di società della giornata, confermando inoltre la prima posizione nella classifica generale della Challenge Piemonte.

Un risultato importante, frutto non soltanto delle singole prestazioni, ma soprattutto della forza di un gruppo che, gara dopo gara, continua a dimostrare quanto il contributo di ogni atleta sia fondamentale per raggiungere insieme grandi traguardi.

Ma la splendida domenica di Ghislarengo non si è conclusa con il traguardo dell'ultima gara.

Terminate le competizioni e le premiazioni, ragazzi e famiglie hanno raggiunto il luna park allestito in occasione della festa del paese, trasformando il finale di giornata in un altro momento davvero speciale. Tra giostre, risate e divertimento, atleti, genitori e accompagnatori hanno potuto condividere qualche ora di spensieratezza dopo le fatiche della gara. Ed è forse proprio in questi momenti che emerge ancora di più il vero spirito delle RiveRosse.

Il Racing Team è certamente una squadra sportiva, ma è anche molto di più: è una grande famiglia. Una famiglia nella quale i ragazzi crescono insieme, si sostengono e condividono vittorie e difficoltà, mentre tra i genitori si è creata nel tempo una bellissima intesa fatta di complicità, amicizia e voglia di stare insieme. Sono proprio giornate come questa a lasciare ricordi che vanno ben oltre una classifica o un risultato sportivo.

Un ringraziamento, come sempre, va a tutti gli allenatori, che con passione e costanza accompagnano i ragazzi nella loro crescita sportiva e personale, e un ringraziamento particolare va a Genny, che durante le gare di Ghislarengo ha seguito con attenzione tutti i giovani atleti lungo i rispettivi percorsi, sostenendoli e accompagnandoli in ogni momento.

Quella di Ghislarengo è stata così una giornata fatta di sport, fatica, risultati, sorrisi e amicizia: uno di quei momenti magici capaci di raccontare perfettamente che cosa significhi far parte delle RiveRosse.

Ora lo sguardo è già rivolto agli ultimi appuntamenti della stagione: mancano ancora due gare al termine della Challenge Piemonte e il Racing Team RiveRosse è pronto ad affrontarle con la stessa determinazione dimostrata fino ad oggi.

La strada verso il finale è ancora aperta, ma una cosa è certa: le River Rosse continueranno a pedalare insieme, come squadra e come famiglia, fino all'ultimo traguardo. Ma non finisce qui perché Leonardo Mattiazzo portacolori domenica 8 settembre ha partecipato alla gara Coppetta d'Oro a Borgo Vasugana- Trento.

Un evento enorme: quasi 1400 partenti, 16 regioni rappresentate, 235 atleti solo nella categoria G5. Due giorni di grande festa, con una salita trasformata in un muro di tifo in puro stile Giro d'Italia. Per Leonardo l'emozione è stata subito fortissima: “Aveva una faccia strabiliata al primo giro per il tifo", raccontano. Poi la gara si è fatta dura. Al terzo giro su cinque, un piccolo contatto con un altro concorrente: entrambe le bici fuori uso. Lui con il cerchio davanti piegato, l'avversario con il cambio rotto. Gara finita per entrambi.

La cosa più importante però è un'altra: sono stati bravissimi a non cadere. Freddezza e riflessi da veterani, nonostante l'età. Niente classifica finale, ma applausi meritati: la Coppetta d'Oro non è solo una gara, è un’esperienza unica e Leonardo c’era!

G1 Toniolo A. P2

G2 Benanchietti G. P2

G3 Mastrapasqua P2

Fois P3

Zaccagnino P5

G4. Mersi. P1

Benanchietti P. P4

Vercelloni P5

Mastroeni P6

G5. Comazzo. P3

Guarino. P6

Dalla vecchia P7

Zumella P9

G6. Masieri P10

Toniolo A. P2

PG. Mastrapasqua Giorgia

Lorenzo Mersi