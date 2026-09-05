Caldo in aumento con temperature estive fino a lunedì

L’estate eccezionalmente calda del 2026 prosegue anche nei primi giorni di settembre.

Lo rende noto Arpa Piemonte in una nota ufficiale: “Una nuova espansione dell’alta pressione di origine sub-tropicale che convoglia aria calda sul Piemonte, mantiene condizioni stabili e soleggiate e determina un graduale e significativo aumento delle temperature. Tra venerdì e domenica, in pianura, le temperature massime potranno superare i 34-35 °C: valori particolarmente elevati per questo periodo dell’anno. Nella giornata di sabato lo zero termico potrà raggiungere i 4800-4900 m. Queste condizioni determineranno un aumento del disagio bioclimatico, che raggiungerà un livello moderato (arancione) in gran parte dei capoluoghi piemontesi. Si invita pertanto la cittadinanza a consultare nei prossimi giorni il bollettino delle ondate di calore, considerata la possibilità di un ulteriore peggioramento”.

E aggiunge: “Da domenica il graduale avvicinamento di aria umida e relativamente fresca dall’Atlantico determinerà il cedimento dell’alta pressione, favorendo un lieve calo termico, che sembra essere più marcato dalla giornata di mercoledì quando è possibile il transito di una perturbazione sulla regione. L’evoluzione meteorologica è tuttavia da confermare con i bollettini dei prossimi giorni”.