US Open, oggi Alcaraz-Wu - Diretta

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz torna in campo agli US Open 2026. Oggi, venerdì 4 settembre, il tennista spagnolo affronta il cinese Wu - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo dell'anno e a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dell'ultima edizione. Alcaraz arriva alla sfida dopo aver battuto nel turno precedente Faria, mentre all'esordio aveva superato Safiullin.

In caso di passaggio del turno, Alcaraz sfiderà il vincente di Bublik-Paul.