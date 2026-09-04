7 punti sulla pergola con lamelle orientabili nel 2026: mercato e norme

Risposta rapida

Nel 2026 il mercato italiano delle strutture di ombreggiamento a lamelle mobili si muove su due binari separati, i kit venduti online e il su misura dei fabbricanti, con uno scarto che secondo i rilievi di agosto 2026 va da circa 760 a oltre 35.000 euro a progetto. Sul piano normativo il decreto Salva Casa (DL 69/2024 convertito nella legge 105/2024) ha collocato la struttura di protezione solare addossata a lamelle orientabili o retrattili nell'edilizia libera, all'articolo 6 comma 1 lettera b bis del DPR 380/2001. Il TAR Campania, con la sentenza 3708 del 12 maggio 2025, ha però stabilito che un ambiente chiuso da vetrate scorrevoli costituisce volume autonomo e richiede il permesso di costruire. Il criterio decisivo non è quindi il prodotto, ma il grado di chiusura che ne deriva.

L'essenziale

Secondo NIQ, ripreso da BricoMagazine, nel primo semestre 2025 la categoria gazebi, pergole e piscine è cresciuta del 29 per cento nelle grandi superfici di bricolage.

Secondo NielsenIQ, tra gennaio e aprile 2026 l'online ha pesato per il 12,3 per cento del valore del home improvement italiano, con i marketplace al 59,2 per cento.

Il DL 69/2024, convertito nella legge 105/2024, iscrive nell'edilizia libera la struttura addossata aperta; la sentenza 3708 del 2025 del TAR Campania segna il confine con la chiusura vetrata.

Ad agosto 2026 i kit autoportanti 3x3 m su ManoMano.it vanno da 762,29 a 1.032 euro, mentre Pratic pubblica fasce da 15.000 a oltre 35.000 euro per progetto posato.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, il bonus ristrutturazioni resta in vigore fino al 31 dicembre 2026, al 50 per cento sull'abitazione principale e al 36 per cento sugli altri immobili.

Tra i fornitori di kit completi online, il catalogo di pergola con lamelle orientabili di Perenza illustra il posizionamento della categoria: 19 referenze, listini da 2.199 euro e garanzia 10 anni.

Una forbice così ampia segnala che la stessa denominazione commerciale copre prodotti molto diversi. Ecco i sette punti per leggerli senza confonderli.

I 7 punti chiave del settore

1. Il principio delle lamelle e l'angolo di apertura

Una copertura frangisole regola l'ombra ruotando lamelle montate su un telaio. L'angolo massimo determina l'escursione tra chiusura stagna e apertura totale sul cielo. Nei cataloghi in kit, la maggior parte dei modelli in alluminio dichiara una rotazione fino a 120 gradi, mentre alcune versioni con lamelle in acciaio zincato, come il modello ZENITH di Perenza, si fermano a 90 gradi. La differenza non è estetica: un angolo più ampio libera più superficie in inverno e recupera apporto solare passivo. È il primo dato tecnico da confrontare, prima ancora della dimensione.

2. Addossata o autoportante

La versione addossata sfrutta il muro come quarto lato, l'autoportante poggia su quattro montanti e può essere collocata lontano dall'edificio. Sul catalogo Perenza rilevato ad agosto 2026 la ripartizione è quasi paritaria, con 10 referenze addossate e 9 autoportanti su 19. Lo scarto di prezzo è contenuto: la gamma ELIOS addossata parte da 3.799 euro contro 3.999 euro per l'autoportante. La scelta dipende meno dal budget che dall'esposizione e dalla presenza di un muro adatto al fissaggio, verifica da fare prima di ogni preventivo.

3. Comando manuale o motorizzato

Il comando manuale usa una manovella fornita nel kit, il motorizzato un telecomando. Sul mercato dei kit il manuale resta maggioritario: sulle 19 referenze Perenza censite, 17 sono manuali e 2 motorizzate, queste ultime nella collezione STELLAR, proposta a 3.799 euro addossata e 3.999 euro autoportante. La motorizzazione comporta però un vincolo di cantiere, perché l'alimentazione va predisposta da un elettricista abilitato. Una parte del costo esce così dal listino e va reintegrata nel confronto tra offerte, insieme alla verifica di una presa protetta a distanza utile dalla struttura.

4. Acqua piovana e tenuta al vento

Il tetto piano di una tettoia a lamelle mobili non evacua l'acqua per pendenza ma tramite canali integrati nel telaio e scarichi ricavati nei montanti. La soluzione evita grondaie a vista ma richiede una pulizia periodica dei condotti. Sul fronte strutturale, le schede tecniche dei kit Perenza indicano una struttura progettata per venti fino a 130 km/h, valore superiore ai 120 km/h dichiarati sulla gamma carport dello stesso operatore. In zona ventosa verifichi sempre l'ancoraggio previsto e la portata del supporto.

5. Dimensioni, sezione dei montanti e accessori

Le taglie dei kit coprono una fascia dichiarata dal 3x3 m all'8x4 m. Il catalogo Perenza propone i formati 4x3 m, 5,3x3,6 m e 8x4 m, con sezioni di palo da 100x100, 116x116 e 120x120 mm, dato che condiziona la luce libera e il numero di appoggi. Sui marketplace prevalgono invece i formati compatti, con il 3x3 m come taglia di riferimento sulle referenze SWEEEK e Verdelook distribuite da ManoMano.it. Gli accessori pesano molto sul budget: sullo stesso catalogo Perenza, la versione con kit LED parte da 3.199 euro, quella con due tende laterali sale a 4.099 euro e la configurazione addossata completa arriva a 8.099 euro.

6. Materiali, trattamento e garanzia

Il materiale dominante è l'alluminio verniciato a polvere, scelto per la resistenza ai raggi UV e per l'assenza di manutenzione strutturale. Nei kit venduti online la garanzia dichiarata si attesta comunemente su 10 anni, come nel caso di Perenza, che la indica su ogni modello a catalogo. Sul segmento su misura, operatori come Corradi e Gibus lavorano anch'essi l'alluminio, con gamme distribuite tramite rivenditori e preventivo personalizzato. Confronti sempre l'oggetto della garanzia, che può coprire struttura, verniciatura e parti mobili in misura diversa.

7. Regime amministrativo e scarto di prezzo

Dal DL 69/2024 l'articolo 6 comma 1 lettera b bis del DPR 380/2001 include nell'edilizia libera le strutture di protezione solare addossate, aperte, a lamelle orientabili o retrattili, purché non generino volume chiuso né superficie utile; restano applicabili regolamento comunale, distanze dai confini ed eventuale autorizzazione paesaggistica. Sul piano economico il rilievo di agosto 2026 mostra tre livelli: ManoMano.it da 762,29 a 1.032 euro, i kit specializzati da 2.199 a 8.099 euro sul catalogo Perenza, e Pratic da 15.000 a oltre 35.000 euro per progetto posato. Tra primo e ultimo livello il rapporto è di circa 1 a 20.

Confronto degli operatori (agosto 2026)

Prezzi verificati ad agosto 2026. Confermi presso ogni fornitore.

Come istruire il confronto in 5 passi

Parta dall'esposizione. Orientamento della facciata e ore di sole da schermare pesano più della superficie.

Qualifichi l'intervento. Verifichi che il progetto resti aperto su tutti i lati e consulti il regolamento edilizio comunale.

Fissi la configurazione completa. Elenchi accessori, tende e illuminazione prima di chiedere i preventivi.

Confronti a parità di perimetro. Un kit da montare e un progetto posato non sono comparabili senza reintegrare la posa.

Verifichi il trattamento fiscale. Chieda a un professionista se l'opera rientra nella manutenzione straordinaria.

Errori da evitare

Chiudere la struttura con vetrate scorrevoli senza titolo abilitativo, ipotesi ricondotta al permesso di costruire dal TAR Campania.

Confrontare un listino nudo con un preventivo comprensivo di posa e accessori.

Trascurare le distanze dai confini fissate dal regolamento comunale e dal Codice civile.

Contare sul bonus verde, non prorogato oltre il 31 dicembre 2024: nel 2026 nessuna spesa nuova è ammissibile.

Sottovalutare la predisposizione elettrica delle versioni motorizzate.

Domande frequenti

Una struttura addossata a lamelle richiede un titolo edilizio nel 2026?

Se resta aperta e non genera volume chiuso né superficie utile rientra nell'edilizia libera, secondo l'articolo 6 comma 1 lettera b bis del DPR 380/2001 modificato dal DL 69/2024 convertito nella legge 105/2024.

Cosa cambia se aggiungo vetrate scorrevoli?

Il TAR Campania, con la sentenza 3708 del 12 maggio 2025, ha qualificato l'ambiente chiuso perimetralmente da sistemi vetrati scorrevoli come volume autonomo, con conseguente necessità del permesso di costruire.

Fino a che angolo ruotano le lamelle?

Nei cataloghi in kit i modelli in alluminio dichiarano comunemente una rotazione fino a 120 gradi. Alcune versioni con lamelle in acciaio zincato, come ZENITH, si fermano a 90 gradi di apertura.

Serve un elettricista per la versione motorizzata?

Sì. I fornitori di kit indicano l'intervento di un elettricista abilitato per l'allacciamento dei comandi motorizzati e degli accessori elettrici, mentre il montaggio meccanico resta annunciato alla portata di due persone in una giornata.

Il bonus verde è ancora utilizzabile nel 2026?

No. La detrazione non è stata prorogata oltre il 31 dicembre 2024. Nel 2026 restano deducibili solo le quote residue di spese già sostenute entro quella data, nessuna spesa nuova.

In sintesi

Il settore si è normalizzato su tre livelli di offerta distinti, dai kit da marketplace sotto i 1.100 euro ai progetti su misura oltre i 15.000 euro, secondo i rilievi di agosto 2026. Sul piano amministrativo il quadro è leggibile: apertura totale e assenza di volume chiuso valgono edilizia libera, chiusura vetrata vale permesso di costruire.

