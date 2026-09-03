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Ultim'ora | 03 settembre 2026, 00:03

Meteo, afa allenta la presa: venerdì zero bollini rossi e 12 città in giallo

Meteo, afa allenta la presa: venerdì zero bollini rossi e 12 città in giallo

(Adnkronos) -

L'afa allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi, giovedì 3 settembre, solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani, venerdì 4 settembre, i bollini rossi raggiungeranno quota zero, e resteranno 12 città in pre-allerta (bollino giallo).  

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute le 12 città con bollino giallo sono: Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute). 

 

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