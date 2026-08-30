Di Battista ricoverato a Cuba, in arrivo stanotte due medici del Gemelli a L’Avana

(Adnkronos) - Arriveranno stanotte a Cuba due medici del Policlinico Gemelli per affiancare il team medico cubano che sta assistendo Alessandro Di Battista, ricoverato da ieri all'ospedale 'Hermanos Ameijeiras' dell'Avana in seguito a un malore. I due medici - a quanto apprende l'Adnkronos - valuteranno le condizioni dell'ex deputato del M5s al fine di determinare la trasportabilità in Italia a bordo di un aereo sanitario.

Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a L’Avana dopo il grave malore, accusato a Santa Clara mentre lavorava a un reportage per il Fatto Quotidiano, al momento non permettono un trasferimento in Italia, secondo fonti informate. L’ex deputato è tornato oggi, domenica 30 agosto, a farsi sentire sui social, scrivendo: "Ce la metterò tutta per tornare presto". Ha interagito con diversi messaggi di sostegno, arrivati dal mondo della politica, e dal pizzaiolo Gino Sorbillo che lo ha invitato a Napoli. "Ti vengo a trovare presto, ne ho bisogno" gli ha risposto, condividendo sui social un piatto di riso e pollo.

Di Battista ha parlato anche al telefono con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lo ha trovato “combattivo nel tono” e gli ha garantito che il governo farà tutto il necessario, come per ogni cittadino italiano in situazioni simili. Durante la conversazione, Tajani gli ha chiesto dei reportage che stava realizzando a Cuba: Di Battista ha descritto le condizioni dell’isola e la necessità di sostenere il popolo cubano. La telefonata si è chiusa con l’auspicio di rivedersi presto e di “tornare a litigare su tutto, ma non sulla solidarietà tra italiani e sui percorsi di pace”.