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Ultim'ora | 30 agosto 2026, 17:34

Lecco, 83enne accoltella e uccide il figlio al culmine di una lite: arrestato

Lecco, 83enne accoltella e uccide il figlio al culmine di una lite: arrestato

(Adnkronos) - Al culmine di una lite ha accoltellato il figlio, che è morto poco dopo. È accaduto nella tarda serata di ieri a Colico, in provincia di Lecco, dove un uomo di 83 anni è stato arrestato dai carabinieri. Non sono ancora chiare le ragioni che avrebbero scatenato il litigio. L'83enne avrebbe utilizzato un coltello da cucina per colpire il figlio. 

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118, che hanno trasportato il 49enne in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, ma l'uomo è deceduto poco dopo il ricovero. 

 

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