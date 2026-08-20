Attacco russo su Kiev con almeno 12 morti, colpito ospedale psichiatrico

ROMA (ITALPRESS) - Un massiccio attacco russo con missili balistici è stato condotto contro Kiev. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, All'interno della struttura è anche scoppiato un incendio. Colpito anche un edificio residenziale di cinque piani. Lo ha confermato il sindaco ella capitale Vitaliy Klitschko. Il bilancio complessivo dei morti si aggrava e al momento sarebbero almeno 12, così come quello dei feriti che avrebbero superato la trentina. Nella notte. Nel corso dell'attacco russo, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania ed è precipitato in una zona disabitata nei pressi di Grindu.- Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS).
In Breve
giovedì 20 agosto
mercoledì 19 agosto
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Alpini in cammino da Oropa al Monte Camino: appuntamento il 29 agosto
La Sezione di Biella dell’Associazione Nazionale Alpini organizza per sabato 29 agosto il...