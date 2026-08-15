Palio di Siena, domani la grande sfida dell'Assunta: dove vederla in tv

(Adnkronos) - È uno degli appuntamenti più attesi dell'estate italiana, capace ogni anno di trasformare Siena in un grande teatro a cielo aperto. Domenica 16 agosto La7 torna da Piazza del Campo per raccontare il Palio dell'Assunta, la Carriera che rinnova una tradizione secolare fatta di storia, identità, rivalità e passione. Ma l'attesa entrerà nel vivo già oggi, sabato 15 agosto, quando alle 18.55 sarà proposto in diretta lo speciale "Il Palio - L'attesa", un appuntamento dedicato alle ore che precedono la Carriera, con le prove generali e un racconto attraverso emozioni, testimonianze e ricordi delle ultime due edizioni del Palio. Un modo per accompagnare il pubblico dentro l'atmosfera di Siena alla vigilia della sfida.

Saranno dieci le Contrade protagoniste domani: Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre, Aquila, Onda e Giraffa. A contendersi la vittoria sarà il Drappellone dedicato alla Madonna Assunta, in una sfida che per Siena rappresenta molto più di una corsa di cavalli: è un rito collettivo nel quale si intrecciano memoria, appartenenza e rivalità tramandate attraverso le generazioni.

Dalla tensione dell'attesa al Corteo Storico, fino alla corsa sul tufo di Piazza del Campo, La7 seguirà ogni passaggio di una giornata nella quale Siena rinnova il legame con una delle tradizioni più conosciute e riconoscibili d'Italia.

Dopo la Carriera di luglio, La7 torna così a raccontare il Palio per il secondo appuntamento dell'anno, portando sul piccolo schermo l'emozione di una sfida che continua a fermare il tempo e a coinvolgere un'intera città.

Domani a seguire la Carriera sarà la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini, che accompagneranno il pubblico dentro la corsa e nei riti che la precedono, raccontando protagonisti, Contrade e curiosità di una manifestazione unica nel suo genere. L'appuntamento prenderà il via alle ore 16.40, per seguire il Corteo Storico e tutti i momenti che condurranno alla corsa.

Ad arricchire il racconto ci sarà Andrea Milluzzi, che sarà tra le Contrade e nelle vie di Siena per raccogliere storie, voci e retroscena della giornata. Elena Testi sarà invece in collegamento dalla Sala del Mappamondo del Comune di Siena, insieme agli ospiti della trasmissione.