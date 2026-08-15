Europei nuoto, il programma di oggi: da Curtis a Cerasuolo e Martinenghi, gli azzurri in gara e dove vederli

(Adnkronos) - Sesta e penultima giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, sabato 15 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. Grande attesa in particolare per Sara Curtis, dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso, la 19enne piemontese cerca il bis nei 50 stile libero. Ci si aspetta il podio più alto anche nei 50 rana con l'azzurro Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica della distanza grande favorito e l'altro azzurro Nicolò Martinenghi, vincitore dei 100 rana, suo avversario più accreditato. Ecco orario, programma di oggi e dove vedere le gare in tv e streaming.
Ecco il programma degli Europei di nuoto con le gare di oggi, sabato 15 agosto
Sessione mattutina
9.30 Batterie 50m stile libero uomini – Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti
9.48 Batterie 200m farfalla donne – Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi
10.01 Batterie 100m dorso uomini – Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri
10.24 Batterie 50m rana donne – Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato
10.36 Batterie 200m misti uomini – Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti
10.57 Batterie staffetta 4x200m stile libero mista – Italia
Sessione serale
18.30 Finale 200m farfalla uomini - Alberto Razzetti
18.37 Finale 50m stile libero donne - Sara Curtis
18.42 Finale 50m rana uomini -Simone Cerasuolo, Nicolò Martinenghi
18.47 Finale 200m misti donne - Anita Gastaldi
18.54 Semifinali 50m stile libero uomini - ev. Lorenzo Ballarati, Leonardo Deplano, Manuel Frigo, Giovanni Guatti
19.01 Semifinali 50m rana donne - ev. Lisa Angiolini, Anita Bottazzo, Benedetta Pilato
19.20 Finale 1500m stile libero uomini - Luca De Tullio
19.52 Semifinali 200m farfalla donne - Giada Alzetta, Paola Borrelli, Anita Gastaldi
20.02 Semifinali 200m misti uomini - ev. Jacopo Barbotti, Alberto Razzetti
20.12 Finale 100m dorso donne
20.18 Semifinali 100m dorso uomini - ev. Thomas Ceccon, Daniele Del Signore, Michele Lamberti, Francesco Lazzeri
20.47 Finale staffetta 4x200m stile libero mista ev.Italia
Le gare di oggi, mercoledì 12 agosto, agli Europei di nuoto saranno visibili in diretta su Rai 2 Hd, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Max (206). La rassegna sarà visibile anche in streaming su Rai Play, Sky Go, NOW ed European Aquatics Tv.