Nuoto, oggi penultima giornata degli Europei - Diretta

(Adnkronos) -
Sesta e penultima giornata di gare in vasca agli Europei di nuoto di Parigi. Oggi, sabato 15 agosto, nella capitale francese si assegnano nuove medaglie, con diverse speranze per gli azzurri. Grande attesa in particolare per Sara Curtis, dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso, la 19enne piemontese cerca il bis nei 50 stile libero. Obiettivo podio più alto anche nei 50 rana con l'azzurro Simone Cerasuolo, campione del mondo in carica della distanza grande favorito e l'altro azzurro Nicolò Martinenghi, vincitore dei 100 rana, suo avversario più accreditato.
Domani la giornata finale della rassegna continentale.