Salus tv n° 30 del 29 luglio 2026

(Adnkronos) - In questo numero: Giornata mondiale delle epatiti virali, gli esperti: 'terapie efficaci, essenziali screening di prossimità' Conclusa con grande successo 5ª edizione Giro d'Italia delle cure palliative E Ancora Al Senato pdl contro schermi e device sotto i 3 anni Cresce la lotta all'Hpv della Asl Napoli 1 Centro per prevenire in giovani tumore cervice uterina A seguire lo Speciale Salus tv dal titolo: Allarme dipendenze digitali: Sani del Cepid, mettono a rischio la vita di migliaia di ragazzi, come le droghe