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Video | 29 luglio 2026, 13:55

Imballaggi, Conai: "Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo"

Imballaggi, Conai: &quot;Con tasso di riciclo sopra 77% Italia è leader a livello europeo&quot;

(Adnkronos) - Con oltre il 77% di tasso di riciclo effettivo, "il nostro Paese arriva da leader europeo nel riciclo pro capite dei materiali da imballaggio" all'entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Ppwr). Lo racconta Simona Fontana, direttore generale Conai, il consorzio nazionale imballaggi. Ci sono poi i dati sul riuso, principio cardine della nuova normativa: in Italia "oltre 1.200 tonnellate di imballaggi sono stati riutilizzati nel corso del 2025". 

 

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