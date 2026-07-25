Assalto a portavalori, blitz della polizia in Sardegna con arresti e perquisizioni

(Adnkronos) - Dalle prime luci dell'alba, nelle provincie di Cagliari e Nuoro, vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari, finalizzata all'esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di alcuni soggetti gravemente indiziati di avere costituito un gruppo organizzato finalizzato alla pianificazione dell'assalto a furgoni portavalori e ad altri obiettivi di particolare rilevanza.