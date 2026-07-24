Lo spettacolo delle balene sulle coste argentine

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(Adnkronos) - La città argentina di Mar del Plata, sulla costa della regione di Buenos Aires, ha ospitato una vera e propria esibizione di balene a poche centinaia di metri dalle coste. A condividere sui social le riprese aeree dei cetacei è stato il fotografo e videomaker argentino Santi Castillo, che ha pubblicato sui social un carosello contenente i passaggi degli ultimi giorni: "Mar del Plata, ti adoro. Durante questa settimana così speciale per loro (le balene, ndr), abbiamo avuto modo di vederne tantissime", ha scritto in un post.