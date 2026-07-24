Aeroporti, Benetton (Mundys): "In Open a Fiumicino 50mila operatori convivono in equilibrio'

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(Adnkronos) - "In questo luogo ci sono 50mila professionisti, operatori aeroportuali, partner e compagnie aeree che devono vivere nel loro insieme in equilibrio. Open è un nome che spiega da solo il concetto dell'inclusività e della progettualità. Penso che questo nuovo investimento e questo nuovo progetto siano la riaffermazione più concreta di un punto di vista, quello di riconoscere che un aeroporto non è solo un luogo, ma è piuttosto una vera comunità". Così Alessandro Benetton, Presidente di Mundys, intervenendo all'inaugurazione di "Open – Fco Smart Workplace", il centro direzionale realizzato nell'area di fronte al Terminal 1 del "Leonardo da Vinci" da Aeroporti di Roma (Adr), società del Gruppo Mundys.