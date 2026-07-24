Cricket azzurro verso la Challenge League, Ravà “Momento positivo”

ROMA (ITALPRESS) - Dopo la storica partecipazione alla Coppa del Mondo T20, l'Italia del cricket riparte dal Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" di Roma e guarda già alla prossima sfida: proseguire il cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027, in programma dal 4 ottobre al 21 in Sudafrica, Zimbabwe e Namibia. Tra agosto e settembre 2026, in date ancora da definire, gli azzurri saranno impegnati in Tanzania nel terzo e ultimo girone della ICC Challenge League. Al termine dei primi due raggruppamenti, disputati nel 2024 e nel 2025, l'Italia occupa il secondo posto con 16 punti, a due lunghezze dall'Uganda capolista e con quattro punti di vantaggio su Hong Kong Cina, terza a quota 12. Le prime due classificate accederanno al Qualifier Playoff, in programma all'inizio del 2027. Nel girone conclusivo saranno ancora disponibili dieci punti e agli azzurri potrebbero bastare tre vittorie per assicurarsi il passaggio del turno. Il Qualifier Playoff riunirà otto Nazionali: le prime quattro avanzeranno al Qualifier, torneo a dieci squadre che assegnerà gli ultimi quattro posti per la Coppa del Mondo ODI 2027. L'accesso al Qualifier garantirebbe inoltre all'Italia un posto nella League 2 del successivo ciclo quadriennale. Un percorso presentato al Centro Onesti alla presenza del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, che ha ribadito il sostegno del Comitato olimpico al movimento: "Abbiamo grande rispetto per gli atleti e le atlete, ma sono necessarie una gestione tecnica e dirigenziale sana e il rispetto delle regole. Garantiremo ciò che serve per il prosieguo dell'attività, perchè il Coni è a disposizione di chi vuole vincere. A me piace vincere, non semplicemente partecipare". Il commissario straordinario della Federazione, Gianfranco Ravà, ha sottolineato il momento favorevole attraversato dal cricket italiano. "La Federazione sta vivendo una fase positiva, sia nel settore maschile sia in quello femminile, con risultati riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Stiamo preparando le prossime competizioni e abbiamo ritenuto importante far sentire agli atleti la vicinanza della Federazione e del Coni in questo momento storico". Il team manager della Nazionale Peter Giacomo Di Venuto ha invece posto l'accento sullo sviluppo del vivaio: "Il cricket è uno sport che unisce e ha bisogno di decisioni forti e condivise. E' fondamentale vedere giovani azzurri e azzurre crescere e ottenere risultati. Il cammino è lungo e, per affrontarlo, dobbiamo coinvolgere sempre più ragazzi provenienti da ogni parte d'Italia". Una prospettiva condivisa dal giocatore Gian Piero Sergio Meade: "Il nostro percorso parte dalle selezioni giovanili e dobbiamo lavorare affinchè il movimento continui a crescere. Ora ci prepareremo per le partite in Tanzania, ma abbiamo un grande progetto da sviluppare guardando anche al lungo periodo". "Sono onorata di rappresentare l'Italia, perchè sono cresciuta in questo Paese - ha concluso la giocatrice Pasindi Sewmini Kanankege -. Negli ultimi anni abbiamo maturato molta esperienza e avuto l'opportunità di confrontarci con squadre di alto livello". La nazionale maschile ripartirà, dunque, dalla Tanzania, per chiudere la prima di tre potenziali tappe verso la Coppa del Mondo ODI 2027.- Foto Mec/Italpress -(ITALPRESS).