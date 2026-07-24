Caso Fakir, Piantedosi “Grave convocare la piazza e sottovalutare i rischi”

ROMA (ITALPRESS) - "E' stata convocata una piazza in manieraquantomeno inconsapevole, un sindaco che convoca una piazza esottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento digravità. Il sindaco sa con chi ha a che fare sul proprioterritorio e l'ha sottovalutato, dovrebbe comunque prenderneatto". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a L'Ariache tira su La7. "Quando una persona muore nelle mani dello Statoè sempre una cosa che addolora moltissimo, ma che questo si debbatradurre in un atto di sfiducia e si convoca una piazza credo siauna cosa sbagliata. Suscita pietà vedere quelle immagini perchè èevidente che si tratta di una persona con un grave disagiopsicologico", ha aggiunto. "Credo che c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio da parte degli operatori, ma aspettiamo le indagini della magistratura. C'è l'autorità giudiziaria, di cui mi fido, che deve fare le suevalutazioni. Siamo solo agli inizi, questa è una vicenda cheprobabilmente avrà tre gradi di giudizio, ma mi aspetto ilriconoscimento della correttezza degli operatori", ha concluso.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-