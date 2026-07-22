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Ultim'ora | 22 luglio 2026, 18:22

Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due indagati per il furto delle 80 fiale

Fentanyl rubato all'Israelitico di Roma, due indagati per il furto delle 80 fiale

(Adnkronos) - Ci sono due indagati nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sul furto di ottanta fiale di Fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale Israelitico. A quanto si apprende si tratterebbe di due custodi dell’ospedale. Le indagini, coordinate dalla procura di Roma e delegate ai carabinieri del nucleo investigativo della Capitale e ai carabinieri del Nas, sono in corso per ricostruire eventuali falle e la destinazione delle fiale sottratte. Un episodio che ha destato allarme per la pericolosità della sostanza. 

 

 

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