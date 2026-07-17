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17 luglio 2026, 09:01
Germana Cerruti Prinzi, ved. Buratto
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A Biella una raccolta firme per fermare l'abbattimento di alberi
L'iniziativa è di Partito Democratico - Circolo di Biella, Biella C’è , Buongiorno Biella,...
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Ronco, dimissioni giunta Lanza, Cogato: "Una ferita per il paese"
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