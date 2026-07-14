 / Ultim'ora

Ultim'ora | 14 luglio 2026, 19:26

Balogun, Trump e la squalifica tolta ai Mondiali: "Prima ero felice, poi ho capito..."

Balogun, Trump e la squalifica tolta ai Mondiali: &quot;Prima ero felice, poi ho capito...&quot;

(Adnkronos) - "Quando ho visto il cartellino rosso, all'inizio ero sotto shock. Non l'ho fatto apposta, si è trattato di un contatto e una dinamica fortuita". L'attaccante degli Stati Uniti Folarin Balogun ha parlato così - in un'intervista alla Cbs - del caso legato alla sua squalifica revocata ai Mondiali dopo una telefonata di Donald Trump al presidente della Fifa Gianni Infantino, per permettergli di giocare gli ottavi di finale contro il Belgio.  

Balogun ha aggiunto: "Quando mi hanno levato la squalifica, ero felice di poter giocare con i miei compagni l'ottavo di finale contro il Belgio. Poi ho riflettuto e ho capito che era qualcosa di unico e che avrebbe causato problemi".  

Durante l'intervista, Balogun ha fatto più volte riferimento al concetto di tensione, legata alle polemiche per la decisione della Fifa: "Vedevo che attorno a me e ai miei compagni c'era nervosismo, era difficile concentrarsi. C'erano tantissime distrazioni esterne che andavano oltre il calcio". 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Le prime dal territorio

Biella

Rami caduti in via Lombardia a Biella nessun ferito: area messa in sicurezza, foto archivio

Rami caduti in via Lombardia a Biella nessun ferito: area messa in sicurezza

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi 14 luglio intorno alle 18,40, a...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore