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Ultim'ora | 14 luglio 2026, 20:21

Milan, Modric vicino al rinnovo per un altro anno

Milan, Modric vicino al rinnovo per un altro anno

(Adnkronos) - L'esperienza in rossonero di Luka Modric è destinata a proseguire per un altro anno. Secondo quanto riporta Sky Sport il quarantenne centrocampista croato è vicino alla conferma in rossonero. Il club di Gerry Cardinale ha continuato a corteggiare l'ex pallone d'oro dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio e le chance di vederlo ancora in Italia aumentano giorno dopo giorno. Manca solo l'ultima conferma definitiva del centrocampista, che poi raggiungerebbe i compagni direttamente in Australia il 26 luglio. 

 

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