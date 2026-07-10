Aids: Bruno (UniPv), 'anti Hiv long acting fanno risparmiare il Ssn sul lungo termine'

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(Adnkronos) - Le terapie long acting per l'Hiv rappresentano un investimento sostenibile per il Servizio sanitario. "Inizialmente potrebbero costare un poco di più rispetto a quelli tradizionali, ma sul lungo termine portano sicuramente a un risparmio per il Sistema sanitario nazionale". Così Giacomo Matteo Bruno, professore di Hta- Health technology assessment e Farmacoeconomia dell'Università di Pavia, intervenendo, oggi a Palermo, 'Hiv e terapie long-acting: un passo verso infezioni zero', promosso da Sanitanova, con il patrocinio di Simit-Società italiana di malattie infettive e tropicali, Università di Palermo e dipartimento promozione della Salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza G. D'Alessandro.