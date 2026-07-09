Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc

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(Adnkronos) - Fendi ha scelto la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma per presentare la sua prima collezione Couture AW 2026-2027 firmata Maria Grazia Chiuri. Tante le celebrità che hanno assistito alla sfilata, tra cui Monica Bellucci, Valeria Bruni Tedeschi, Valeria Golino, Eleonora Abbagnato, Anna Ferzetti, Pappi Corsicato, la famiglia Fendi e Giancarlo Giammetti. Ma la più fotografata è stata la star di 'Sex and the city' Sarah Jessica Parker. Piccolo disguido invece per Chiara Ferragni che all'inizio non trovava il suo posto e ha girato un po' di sale prima di sedersi in prima fila.