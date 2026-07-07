Cina, aperte 92 nuove rotte aeree cargo internazionali nel primo semestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - La Cina ha aperto 92 nuove rotte aeree internazionali per il trasporto merci nel primo semestre dell'anno, aggiungendo oltre 210 voli di andata e ritorno a settimana. Lo ha reso noto ieri la Federazione cinese della logistica e degli acquisti.Le rotte appena inaugurate includono 41 collegamenti verso l'Asia, 38 verso l'Europa, 11 verso il Nord America, uno verso il Sud America e uno verso l'Africa.Le merci trasportate su queste rotte comprendono principalmente prodotti dell'e-commerce transfrontaliero, prodotti della manifattura di fascia alta, beni ad alto valore aggiunto, prodotti elettronici e componenti per auto.La federazione ha affermato che lo sviluppo della rete aerea internazionale cinese per il trasporto merci ha continuato ad accelerare quest'anno.Le imprese del trasporto aereo merci hanno intensificato le operazioni sui principali corridoi eurasiatici e ampliato costantemente i servizi di merci sulle rotte transoceaniche e a lungo raggio.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-