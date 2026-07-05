Uomo ucciso a coltellate a Palermo, presunto omicida si barrica in casa

PALERMO (ITALPRESS) - Omicidio in via Sampolo, nella zona dello stadio di Palermo. La vittima è un 53enne, raggiunto mortalmente da diversi fendenti al culmine di una lite che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scoppiata per motivi banali. Nel frattempo un uomo si è barricato dentro l'abitazione aprendo il gas metano, minacciando di fare esplodere l'edificio, che è stato evacuato.Il corpo della vittima si trova ancora sul pianerottolo del secondo piano dell'edificio, in attesa del completamento dei rilievi da parte degli investigatori. L'uomo ritenuto coinvolto nella vicenda si è barricato in casa. Sul posto sono presenti numerosi carabinieri, compresi reparti in tenuta antisommossa, mentre l'intera area resta presidiata.In un primo momento erano intervenuti anche i vigili del fuoco dopo una segnalazione relativa a una possibile fuga di gas. Per precauzione è stata interrotta l'erogazione del gas all'edificio e i residenti sono stati fatti allontanare durante le operazioni di messa in sicurezza.Via Sampolo rimane chiusa al traffico mentre i carabinieri, coordinati dalla compagnia di piazza Verdi, proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.- Foto screenshot video xd6/Italpress -(ITALPRESS).