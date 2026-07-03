Malattie rare: Franzè (Pro Rett Ricerca), 'progressi scientifici aprono a nuovo futuro'

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(Adnkronos) - "La scelta di dedicare un'associazione alla promozione della ricerca scientifica nasce da una consapevolezza molto chiara, nel senso che la ricerca rappresenta veramente la strada per cambiare il futuro delle nostre figlie. Nel corso degli ultimi anni ci sono stati, per la sindrome di Rett, veramente dei progressi scientifici molto importanti". Ci sono studi di una ventina di anni fa che dimostrano, "sui modelli murini, che la sindrome è tecnicamente reversibile: questo approccio ma apre una strada completamente nuova". Così Salvatore Franzè, presidente Pro Rett Ricerca Ente filantropico, intervenendo, da remoto, al digital talk 'Sindrome di Rett: bisogni, prospettive e priorità emergenti dall'Europa all'Italia', promosso da Adnkronos in collaborazione con Acadia.