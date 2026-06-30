Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "È il concerto dei record e Roma è pronta"

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(Adnkronos) - L'assessore ai Grandi eventi di Roma, Alessandro Onorato, ha visitato questa mattina a Roma l'area di Tor Vergata dove i fan sono già in attesa del concerto di Ultimo, in programma il prossimo 4 luglio. La città, ha sottolineato, è pronta in vista del grande evento: "Per la prima volta tutta la metropolitana di Roma sarà aperta tutta la notte, il biglietto di ritorno gratuito, le navette, insomma, un'organizzazione pazzesca che naturalmente rappresenta un grande lascito, una grande legacy per Roma perché è possibile immaginare che questo diventi uno dei luoghi più importanti al mondo per i grandi concerti".