Brasile 'miracolo' al fotofinish, la torcida delle suore esplode

(Adnkronos) - Il Brasile batte il Giappone 2-1 al fotofinish nei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 con il gol di Martinelli al 96'. La rimonta della selecao fa esplodere un paese intero. Esultano anche le suore del monastero di Santa Maria dos Anjos, tra bandiere e urla. Il video pubblicato sui profili del monastero rimbalza sui social e diventa rapidamente virale, dando inizio alla campagna che investe la Cbf, la federcalcio brasiliana: "Portate le suore allo stadio per gli ottavi di finale".