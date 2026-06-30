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Video | 30 giugno 2026, 10:24

Salute: Lodi (Irccs), 'Prevenzione e stili di vita possono ridurre il rischio di demenza'

Salute: Lodi (Irccs), 'Prevenzione e stili di vita possono ridurre il rischio di demenza'

(Adnkronos) - "Dati riconosciuti a livello internazionale dimostrano che intervenire su alcune patologie croniche, come ipertensione e diabete, e soprattutto su alcuni stili di vita, può avere effetti concreti e rilevanti nella prevenzione delle malattie neurodegenerative". Ha detto Raffaele Lodi, presidente della Rete Irccs delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, intervenendo alla presentazione, a Roma, dello studio sulla prevenzione integrata in 21 centri italiani nell'ambito della Joint Action europea Jade Health. 

 

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