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Ultim'ora | 30 giugno 2026, 06:35

Wimbledon, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv

Wimbledon, oggi Berrettini-Wawrinka: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini esordisce a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, il tennista azzurro sfida lo svizzero Stan Wawrinka - in diretta tv e streaming - , alla sua ultima apparizione nello Slam di Londra prima del ritiro, al primo turno del torneo. Berrettini è reduce dai quarti di finale conquistati al Roland Garros, dove è stato costretto a ritirarsi a causa di un infortunio accusato durante il match contro Arnaldi. 

 

La sfida tra Berrettini e Wawrinka è in programma oggi, martedì 30 giugno, intorno alle 17.30 ora italiana, con il match che è il terzo sul campo 1. I due tennisti non si sono mai affrontati in incontri ufficiali. 

 

La sfida tra Berrettini e Wawrinka sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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