Meloni “Occidente civiltà costruita attorno alla democrazia e al diritto”

ROMA (ITALPRESS) - "Nel giorno della nascita di Oriana Fallaci viene naturale tornare a uno dei temi che ha attraversato gran parte della sua attività, come scrittrice e giornalista, e che oggi appare più attuale che mai: il destino dell'Occidente e della sua identità. L'Occidente non è soltanto uno spazio geografico o un sistema di alleanze. E' una civiltà costruita nei secoli attorno alla libertà, alla dignità della persona, alla democrazia e al diritto. Un'eredità che appartiene a popoli diversi, ma legati da valori comuni". Così su X la premier Giorgia Meloni. "Possiamo avere idee e interessi differenti, possiamo discutere e confrontarci, è la forza delle democrazie. Ma c'è qualcosa che viene prima di ogni distinguo: la consapevolezza di appartenere ad una stessa civiltà e la responsabilità di custodirla", aggiunge. "Viviamo un tempo segnato da guerre, instabilità e profondi cambiamenti. Le grandi sfide del nostro tempo non ci chiedono di essere tutti uguali. Ci chiedono di restare uniti e fedeli a ciò che siamo. Perchè gli scenari mutano, i governi si alternano, il mondo evolve, ma ciò che non può cambiare è la fedeltà ai principi che hanno fatto dell'Occidente la più grande esperienza di libertà della storia", conclude Meloni.(ITALPRESS).-Foto: Palazzo Chigi-
In Breve
lunedì 29 giugno
domenica 28 giugno
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, due opere del Museo del Territorio in partenza per il Giappone
Faranno parte della grande mostra antologica dedicata all'artista Antonio Fontanesi.