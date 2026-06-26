Tech, Protto (Cellnex Italia): "Investire urgentemente per recuperare gap con il resto del mondo"

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(Adnkronos) - "Siamo una società che si occupa di infrastrutture fisiche. Il tema importante è l'adeguatezza dell'infrastruttura che in Italia e in Europa abbiamo o non abbiamo, alle sfide che la trasformazione digitale prima, l'avvento dell'intelligenza artificiale poi, ci sta ponendo di fronte. Di conseguenza, cosa devono fare le industrie, le società, ma anche i governi? In termini di sostegno all'investimento, politica industriale ma anche contesto regolatorio, devono operare affinchè questi investimenti possano essere fatti urgentemente per recuperare il gap che ci separa da altre parti del mondo". Lo dice Federico Protto, Ceo e Presidente Cellnex Italia, intervenendo, oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica.