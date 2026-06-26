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Video | 26 giugno 2026, 09:19

Tech, Martinelli (D-Wave Quantum): 'noi pionieri del quantum computing'

Tech, Martinelli (D-Wave Quantum): 'noi pionieri del quantum computing'

(Adnkronos) - "Siamo dei pionieri: essendo nel settore da 25 anni abbiamo una lunga storia, a partire dalla creazione del prodotto del quantum computer fino all'applicazione. Tutta la mia organizzazione mondiale è dedicata a questo, ossia a lavorare con clienti che hanno dei problemi reali che non possono essere risolti con le tecnologie classiche". Lo ha detto Lorenzo Martinelli, Chief Revenue Officer D-Wave Quantum, intervenendo, oggi a Milano, alla World Tech Conference 2026, il forum globale multi-stakeholder dedicato all'innovazione tecnologica. 

 

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