Messico perfetto, 3-0 alla Repubblica Ceca e punteggio pieno

CITTA' DEL MESSICO (MESSICO) (ITALPRESS) - Il Messico fa tre su tre e batte 3-0 la Repubblica Ceca nell'ultima giornata del girone A dei Mondiali 2026. Succede tutto nel secondo tempo a Città del Messico, con i timbri di Chavez Garcia (55') e Quinones (61'), che lanciano i centroamericani in vetta al girone a punteggio pieno. Completa l'opera Fidalgo per il 3-0 nel recupero. Passerella per il 40enne Guillermo Ochoa, subentrato per Rangel al 78' e al suo sesto Mondiale con la maglia del Messico. Sei gol fatti, zero subiti e nove punti totalizzati per la selezione di Aguirre, che tornerà in campo per i sedicesimi di finale l'1 luglio alle 3 contro una delle migliori terze dei gironi C, E, F, H e I. Grande delusione per la Repubblica Ceca, che chiude all'ultimo posto con un solo punto.Ritmi molto bassi in avvio di match, con la squadra di Aguirre che lascia l'iniziativa alla Repubblica Ceca. Il primo squillo arriva all'8', con Visinsky che scheggia il palo alla destra di Rangel. Al 12' ci prova Sadilek, che calcia largo da posizione defilata in area di rigore. Messico praticamente nullo in fase offensiva e aggrappato agli strappi di Quinones. Repubblica Ceca con poca qualità in fase di rifinitura e distratta in ripiegamento. Il Messico ne approfitta e si porta avanti al 55' con Chavez, che si addentra nel castello ceco e batte Kovar con un bel tocco sotto. Cechi in rottura prolungata e la squadra di Aguirre trova anche il raddoppio: Kovar travolge Sanchez in uscita, il pallone rimpalla su Hranac e Quinones mette dentro in tap in il 2-0 al 61'. Gioco molto spezzettato nell'ultima mezz'ora e Aguirre dà spazio a Ochoa, che si gode la standing ovation dell'Estadio Banorte al sesto Mondiale in carriera. In pieno recupero Fidalgo chiude definitivamente i conti per il 3-0 finale.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).