Produzione energetica, in Cina capacità installata supera 4 mld di KW

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - A fine maggio 2026, la capacità totale installata di produzione di energia elettrica della Cina aveva raggiunto i 4,01 miliardi di chilowatt, come ha dichiarato oggi l'Amministrazione nazionale dell'energia (NEA), aggiungendo che il dato colloca la Cina al primo posto al mondo secondo questo indicatore.L'energia non fossile è emersa come un importante motore della crescita, e rappresenta il 62% della capacità installata totale alla fine di maggio, in aumento rispetto al 25% del 2010, ha concluso la NEA.Foto Xinhua (ITALPRESS).
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