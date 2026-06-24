Cdp e Confindustria a Venezia: nuovi strumenti per la crescita delle imprese venete

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(Adnkronos) - Il Roadshow nazionale "Insieme per il futuro delle imprese" fa tappa in Veneto. Gorno Tempini: "Il Veneto era un passaggio scontato, importantissimo. 200 miliardi di Pil, 400 mila imprese, 80 miliardi di export". Scannapieco rilancia il sostegno di Cassa Depositi e Prestiti a investimenti, internazionalizzazione e crescita dimensionale delle aziende. Boscaini chiede un rinnovamento del modello produttivo del Nord Est e una maggiore apertura alla finanza alternativa, mentre Carron sottolinea l'impatto di dazi e tensioni geopolitiche su una regione fortemente industriale ed esportatrice e indica in CDP un partner strategico per accompagnare lo sviluppo delle imprese e dei territori.