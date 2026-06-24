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Ultim'ora | 24 giugno 2026, 21:46

Wimbledon, Sinner guida la protesta per il caso montepremi

Wimbledon, Sinner guida la protesta per il caso montepremi

(Adnkronos) -

Jannik Sinner pronto alla protesta a Wimbledon 2026. Il tennista azzurro, insieme agli altri giocatori del circuito maschile e femminile, è pronto a 'boicottare' gli incontri obbligatori con i media in occasione dello Slam londinese, al via il prossimo 29 giugno. 

A rivelarlo è Sky Sport Uk, che rivela come i principali tennisti del circuito, tra cui proprio Sinner, hanno intenzione di prolungano la campagna di proteste anche a Wimbledon, proprio come avvenuto al Roland Garros. Il motivo è sempre il caso montepremi che sta tenendo banco negli ultimi mesi, con i premi destinati ai giocatori considerati troppo bassi in relazione ai ricavi. 

I giocatori si impegnano quindi a limitare le apparizioni obbligatorie con i media fino a un massimo di 15 minuti, per tutta la durata della prima settimana di Wimbledon. 

 

 

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