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Ultim'ora | 17 giugno 2026, 18:09

Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo - Diretta

Mondiali, oggi Portogallo-Rd Congo - Diretta

(Adnkronos) - Ai Mondiali 2026 è il giorno del Portogallo di Cristiano Ronaldo. Oggi, mercoledì 17 giugno, la squadra del ct Roberto Martinez fa il suo esordio nella Coppa del Mondo in corso tra Canada, Messico e Stati Uniti e affronta la Repubblica Democratica del Congo a Houston.  

Dove vedere Portogallo-Repubblica Democratica del Congo? La partita sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn.  

Si tratta di una delle sfide del Gruppo K, di cui fanno parte anche Uzbekistan e Colombia, in campo nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 giugno alle 4. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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