Educazione: Fondazione Cecchettin, 'aumenta la sensibilità sul tema parità di genere'

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(Adnkronos) - "La parità di genere deve essere un obiettivo condiviso da tutti, un traguardo collettivo. Il percorso è complesso e non privo di ostacoli, ma la sensibilità pubblica è in crescita, sostenuta anche dal crescente impegno delle aziende che scelgono di promuovere attivamente questi valori. Non ci fermeremo: la ricerca e i dati internazionali confermano che l'implementazione di percorsi di educazione sessuo-affettiva portano ad una significativa riduzione di violenze e femminicidi. Concentrandoci concretamente sul benessere dei giovani e della società, saremo in grado di compiere le scelte giuste per il futuro". Sono le parole di Gino Cecchettin, Fondazione Giulia Cecchettin, intervenuto a Roma alla tappa della campagna di Coop sulla differenza di genere "Close the Gap", che il 12 giugno ha trovato il suo spazio nella Capitale all'interno della Galleria Alberto Sordi.