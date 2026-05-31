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31 maggio 2026, 18:18
Bianca Pitto
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A Biella due nuovi sacerdoti FOTO
Si tratta di Don Marco Rosazza e Padre Antonio Iannaccone C.O.
Circondario
A Vigliano la processione mariana FOTO
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Cossato, lite tra vicini per un passaggio comune
Valli Mosso e Sessera
Valle Mosso, centra una grande buca e cade in moto
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Gran ballo di fine anno scolastico a Villa Cernigliaro a Sordevolo FOTO
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A Campiglia il taglio del nastro alla statua dedicata alla Siunera FOTO
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Al Golf "Le Betulle" la gara Paolo Tintori’s friends FOTO
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Biellese, gatti abbandonati e colonie feline: “Sterilizzare per ridurre la sofferenza" FOTO
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Autojunior e la passione Suzuki: tradizione sportiva e sguardo al futuro elettrico VIDEO
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Valdengo in Festa prosegue tra sport e arte FOTO e VIDEO
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Moda, territorio e tradizione: le FOTO della sfilata di Candelo chiama New York VIDEO
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Serramenti Biellesi: una formula per rinnovare casa riducendo l’esborso iniziale
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