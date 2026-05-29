 / Ultim'ora

Ultim'ora | 29 maggio 2026, 19:33

Roland Garros, oggi Zverev-Halys - Diretta

Roland Garros, oggi Zverev-Halys - Diretta

(Adnkronos) -

Alexander Zverev torna in campo al Roland Garros 2026. Oggi, venerdì 29 maggio, il tennista tedesco sfida il francese Quentin Halys - in diretta tv e streaming - nel terzo turno dello Slam di Parigi. Zverev, che vuole approfittare della sconfitta di Jannik Sinner per provare a portare a casa il suo primo titolo Slam, arriva al match dopo aver battuto Bonzi e Machac. Halys invece ha superato Bellucci e Humbert. 

 

In caso di passaggio del turno, Zverev se la vedrà con il vincente di Khachanov-De Jong. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore