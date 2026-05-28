Sinner, crampi e vomito al Roland Garros? Cos'è successo con Cerundolo

(Adnkronos) -

Problemi fisici per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, il tennista azzurro ha sfidato l'argentino Juan Manuel Cerundolo in una partita segnata, nelle fasi finali del terzo set, da un problema fisico accusato da Sinner, che al momento di servire per il match ha concesso break facendosi rimontare da 5-1 a 5-4. A quel punto, sotto 0-40 nel decimo game, il numero 1 del mondo ha chiesto l'intervento del fisioterapista dopo un consulto con l'arbitro.

Sinner ha iniziato a muoversi male, faticando a guidare gli scambi e non trovando più slancio con il servizio: apparentemente, l'altoatesino ha accusato crampo. Al momento del cambio di campo Sinner si è seduto in panchina massaggiandosi la coscia sinistra, ma senza chiedere l'intervento del fisioterapista. Tornato in campo l'azzurro ha però cominciato a zoppicare.

"Dipende da cosa hai", gli ha detto l'arbitro quando il 24enne ha chiesto se potesse prendersi del tempo. "Non so se è disidratazione", ha detto l'azzurro, che poi ha chiamato il fisioterapista. "Mi sento la testa pesante e sento di dover vomitare", ha detto Sinner, rientrando poi negli spogliatoi. Cerundolo ha chiesto chiarimenti all'arbitro: "Stanno valutando la situazione", la risposta. Poco dopo, Sinner è rientrato in campo per riprendere il match.