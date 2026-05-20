Djokovic, l'arma anti-Sinner per Parigi: Troicki nuovo allenatore

(Adnkronos) -

Nuovo allenatore per Novak Djokovic. Oggi, mercoledì 20 maggio, il tennista serbo ha annunciato sui propri canali social il proprio nuovo coach, che sarà Viktor Troicki, ex tennista serbo e compagno proprio di Nole in Coppa Davis. La rivoluzione nello staff tecnico di Djokovic arriva alla vigilia del Roland Garros, dove il numero 4 del mondo vuole sfidare Jannik Sinner per provare a conquistare il suo 25esimo titolo Slam.

"Benvenuto mio amico, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki", è stato il messaggio pubblicato su Instagram da Djokovic, che ha allegato una foto che lo ritrae, proprio con la maglia della Serbia in Coppa Davis, mentre abbraccia Troicki.