Caos Roma-Lazio, quando si gioca? Le ultime dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio

(Adnkronos) - Ultime ore di attesa per conoscere il 'destino' del derby Roma-Lazio e - di conseguenza - di gran parte della penultima giornata di Serie A, che non trova ancora una collocazione di data e ora a causa della 'sovrapposizione' con la finale degli Internazionali, il Masters 1000 di Roma (che potrebbe vedere addirittura una finale tutta italiana tra Jannik Sinner e Luciano Darderi). Il derby della Capitale era inizialmente previsto domenica 17 maggio alle 12:30, ma da regolamento - essendo la penultima giornata di campionato - deve essere garantita la contemporaneità con le altre partite che vedono impegnate squadre in corsa per gli stessi obiettivi. In questo caso Milan, Como, Juve e Napoli, tutte in gara per la Champions. Ecco cosa sta succedendo, dopo il ricorso al Tar della Lega Calcio.

Con la finale degli Internazionali fissata domenica 17 maggio alle 17, la Lega Calcio Serie A aveva proposto di anticipare le partite alle 12, chiedendo di posticipare alle 17:30 l'ultimo atto del Masters 1000 di Roma per avere così a disposizione un'ora in più per far defluire i tifosi ed evitare problemi di ordine pubblico. Per la Prefettura, questa strada non è però percorribile per motivi di ordine pubblico. La Lega Calcio ha deciso così di fare ricorso al Tar e oggi è attesa la decisione.

Dopo la finale di Coppa Italia di ieri, sul tema è intervenuto l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che ha commentato così la possibilità dello spostamento - insieme al derby capitolino - di Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e Pisa-Napoli: "La sensazione è che se si gioca lunedì vengo, domenica alle 12.30 non vengo. A quell'ora giocano loro. Il casino viene da una serie di errori fatti dalla Lega - ha detto ai microfoni di Mediaset -. Il Prefetto è stato chiaro, speriamo che sia quella la data. Se fossi il presidente non presenterei nemmeno la squadra, tanto prendiamo un punto di penalizzazione. Ci sono cinque squadre che si giocano la Champions, che vale 80 milioni, e giocano alle 12? Questo non è calcio".