Sondaggio politico, Fratelli d'Italia fermo e Pd cresce

(Adnkronos) -

Fratelli d'Italia stabile, il Pd cresce e il Movimento 5 Stelle cala. Sono le variazioni al top del sondaggio Swg che fotografa le intenzioni di voto per il Tg La7 oggi, 11 maggio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, fermo al 28,8%, si conferma ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il Partito Democratico della segretaria Elly Schlein. I dem guadagnano lo 0,2% e salgono al 22%. Passo indietro del M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,2% e ora vale il 12,2%. Nessuna variazione per Forza Italia, ancora accreditata del 7,5%, mentre Verdi e Sinistra perdono lo 0,1% scendendo al 6,8%. In ascesa la Lega, che passa dal 6,1% al 6,2%.

Cresce Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci sale dal 3,6% al 3,9% e stacca Azione di Carlo Calenda, che cede lo 0,1% e ora ottiene il 3,4%. Seguono Italia viva (2,6%), +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1,1%).