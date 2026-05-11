Scioperi trasporto aereo oggi, lunedì nero per chi vola

(Adnkronos) - Gli scioperi nel settore aereo in Italia mettono a rischio i voli oggi, 11 maggio, in un lunedì nero negli aeroporti. La giornata ruota in particolare attorno allo sciopero nazionale di Easyjet, al quale si abbinano altre proteste e mobilitazioni di piloti, assistenti di volo, servizi di terra e aeroportuali: il mosaico, nel complesso, potrebbe paralizzare l'intero settore in tutto il Paese.

I voli saranno regolari nelle fasce garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Sul sito dell'Enac è disponibile l’elenco dei voli garantiti (sezione 'Voli garantiti in caso di sciopero'). Nelle fasce indicate, i voli devono essere comunque effettuati, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso.

Oggi è in programma lo sciopero nazionale per i piloti e gli assistenti di volo di Easyjet che si fermeranno dalle ore 10 alle 18. La protesta è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ta, Anpac che denunciano lo "stallo nella trattativa per il rinnovo contrattuale" e "il deterioramento delle relazioni industriali e criticità operative". Una decisione che arriva dopo il primo sciopero di 4 ore del 31 gennaio, un secondo di 24 ore del 26 febbraio e la constatazione della "assenza di avanzamenti risolutivi nella trattativa".

Nella giornata di oggi a fermarsi saranno anche altri lavoratori del trasporto aereo in tutto il Paese. Dalle 12 alle 16 è in programma lo sciopero dei lavoratori dei servizi di handling di Palermo, in particolare di Asc Handling, Aviapartner, Gh Palermo. Alla base della protesta, spiegano le organizzazioni sindacali, le condizioni di lavoro del personale di terra, ritenute non più sostenibili.

I dipendenti Enav si fermano a Napoli, dalle ore 10 alle 18, e a Roma nella stessa fascia oraria, per la protesta proclamata da Uiltrasporti). Le mobilitazioni dell'11 maggio promettono di paralizzare anche l'attività aeroportuale di Cagliari, in particolare dalle ore 13 alle 17 quando le principali società operanti nello scalo (Sogaer, Sogaerdyn e Sogaersecurity) si fermeranno per lo sciopero indetto da Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti che chiedono il rinnovo dei contratti, oltre a denunciare condizioni di lavoro critiche. Una protesta che provocherà ritardi e cancellazioni.

Coinvolto anche l'aeroporto di Roma Fiumicino dove sciopereranno i dipendenti di Adr Security dalle 12 alle 16 (Fast Confsal), mentre a Varese si fermano gli operatori air cargo di Alha e Mle-Bcube, dalle 13 alle 17.